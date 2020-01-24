تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف فريق الزمالك نظيره مازيمبي الكونغولي، اليوم الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات، بدوري أبطال أفريقيا.





ومن المتوقع أن يبدأ كارتيرون المدير الفني للزمالك اللقاء بتشكيل يضم التالي :





حراسة المرمى : محمد أبو جبل





الدفاع : حازم إمام - محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الشافي





الوسط : فرجاني ساسي - طارق حامد - شيكابالا - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم





الهجوم : مصطفي محمد



