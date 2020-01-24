AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

دورة مجانية في اللغة الانجليزية بتجارة عين شمس

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:24 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
قســم التعليــم
أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، عن تنظيم الكلية بالتعاون مع المركز الجامعي للتطوير المهني، دورة مجانية للغة الانجليزية .

وقال عميد كلية التجارة جامعة عين شمس،إن الدورة يتم عقدها لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة، مشيرا إلى أنه يجب على المتقدم أن يتخطى مستوى Pre-intermediate او أعلى في اختبار تحديد المستوى والذي سوف يعقد يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2020.

وأضاف عميد كلية التجارة جامعة عين شمس:"على الطلاب الراغبين في الحضور إحضار أصل وصورة الرقم القومي وكارنيه الكلية وتسليم الأوراق بمبنى (أ) الدور الثاني بمركز (USSD) بعد إعلان نتيجة الامتحان.

وأوضح أنه يجب أيضًا على الطلاب المتقدمين استكمال نموذج التقديم الإلكتروني على الموقع :


وأكد أنه سوف يتم الإعلان عن أسماء المقبولين وجداول الحضور بالكلية؛ علما بأنه سيتم غلق باب التقديم فور اكتمال العدد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فتح باب التقديم لنموذج المحاكاة لمجلس الوزراء بجامعة السويس

سفير جنوب السودان في زيارة لتجارة عين شمس

عميد تجارة عين شمس يكرم صناع التحدي أبطال الهمم الرياضيين

لطلاب صيدلة القاهرة.. 600 فرصة تدريب خلال الإجازة

جامعة عين شمس في أسبوع.. اعرف طريقة التقديم بمنحة مركز التميز في الطاقة.. اجتماع لجنة البحوث التطبيقية.. وعميد التجارة يتابع سير الامتحانات

تعرف على تفاصيل دبلومتي STM بكلية تربية عين شمس

ترشيحاتنا

أرادت التجميل فأصابتها التشوهات.. سيدة تصاب بالعمى والسبب حقنة

ما تحزنوش لو جيت ملفوف فى العلم .. أسرة الشهيد سامح البطاوي: مايغلاش على مصر.. فيديو وصور

من يطعم أفواههم.. برلماني يكشف بالوقائع خيانات الإخوان الإرهابية..مستند

أخبار الرياضة.. عبد الحفيظ يصدم جماهير القلعة الحمراء.. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الاتفاق يستضيف النصر بـ الدوري السعودي

صوت من العالم الآخر.. تعرف على التقنية التي جعلت مومياء تتحدث بعد 3000 عام من تحنيطها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل ايه النهاردة .. مكرونة فرن بالخضار وكبدة دجاج وملوخية.. والحلو: تورتة الآيس كريم

علي الشيزلونج.. نوال الزغبي بفستان أسود تبهر جمهورها

فى عز البرد.. نجمات تحدين شتاء 2020 بـ الشورت