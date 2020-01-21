AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة عين شمس تطلق مبادرة تحدي الأمية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:38 م
جامعة عين شمس تطلق
جامعة عين شمس تطلق مبادرة تحدي الأمية
Advertisements
حسام الفقي
 عقد اليوم الاجتماع التنسيقي الأول لتفعيل مبادرة تحدي الأمية التي أطلقتها جامعة عين شمس برعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، برئاسة الأستاذ الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  ومشاركة الدكتور  عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار وحضور السادة أ.د إيهاب يسر أنور وكيل كلية الحقوق وأ.د حازم محمود راشد وكيل كلية التربية وا.د اميرة أحمد يوسف وكيل كلية البنات ، ود.إسلام محمد السعيد مدير مركز تعليم الكبار ،د.نهلة جمال أمين مركز تعليم الكبار  


كما حضر  منسقي المشروع  بكليات التربية والتربية النوعية والألسن والبنات والتجارة والآداب وممثل رعاية الشباب ومديري أفرع القاهرة والجيزة والقليوبية لتعليم الكبار وذلك في ضوء اصدار مجلس الجامعة قرار إلزام طلاب بعض الكليات بالمساهمة في محو الأمية كواجب وطني  وتم مناقشة طرق  تفعيل الجهات المشاركة وأدوارها في تحفيز ومتابعة الطلاب المشاركين بالكليات المعنية والإجراءات التنفيذية لبدء حملات التوعية والحشد للطلاب.

وعقب الاجتماع توجه السادة منسقي المشروع  بزيارة ميدانية لمركز تعليم الكبار أثناء عقد احدي الدورات التدريبية لإعداد طالبات الجامعة  للعمل بالمشروع
جامعة عين شمس تطلق مبادرة تحدي الأمية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة عين شمس تدشن مبادرة لمحو الأمية

افتتاح مقر وحدة تعليم الكبار بجامعة الزقازيق

"محو الأمية خدمة مجتمعية" .. ندوة تعريفية لطلاب "رياضية المنيا"

محو الأمية ودعم خطة التنمية في مصر .. ندوة لطلاب آداب المنيا

طلاب تربية طنطا يشاركون في حملة "غربية بلا أمية" .. 13 طالبا وطالبة يشاركون في محو أمية 41 دارسا.. صور

رئيس جامعة الزقازيق يتابع الخطة التنفيذية لوحدة محو الأمية لعام 2019/2020

ترشيحاتنا

العاملون بقناة الشرق يفضحون معتز مطر.. يتقاضى 60 ألف دولار شهريا

الملعقة السحرية لخفض ضغط الدم لمريض السكر

صدمة علمية.. درجة حرارة أجسادنا ليست 37

المصري يحسم مصير عودة حسام حسن لتدريب الفريق بشكل رسمي

وقعوا فى بعض.. العاملون فى قناة الشرق: سيطرنا على القناة وسنكشف رواتب القائمين عليها

البنطلون السكيني راحت عليه.. تعرف على أخطاء الموضة في 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممرضة تسرق مجوهرات مسنة مصابة بالخرف.. وكاميرا مراقبة منزلية تكشفها

عبد المنعم رياض.. حكاية تمثال شاهد على بطل ذهبي استشهد وسط جنوده

السر في الممر.. شاهد نزلاء فندق يتفاجأون بفيل ضخم يتجول خلسة في الردهة