بالصور.. وفد جامعة عين شمس يتفقد عددا من المشروعات في منطقة هضبة الجلالة

نظمت قوات الدفاع الشعبي بالتعاون مع جامعة عين شمس ، زيارة ميدانية لطلاب الجامعه الي مشروعات هضبة الجلالة البحرية ، ويأتي ذلك في إطار إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى الوعي ورفع روح الولاء والانتماء لدي طلاب الجامعات بالتعرف علي المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية.





كنا ذلك بر عاية ا.د محمود المتيني رئيس الجامعة، ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف العقيد ا.ح محمد رمضان مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة عين شمس والمقدم اسامة ابو العلا بإدارة التربية العسكرية بالجامعة.





وتفقد وفد جامعة عين شمس ، صباح امس، عددًا من المشروعات التي تم تنفيذها بمنطقة هضبة الجلالة. وكان في استقبال الوفد اللواء ا.ح محمود فكري مدير المشروع واللواء ا.ح ايمن عادل نائب مدير المشروع





ومنها المرور بطريق منطقة العين السخنة وجبل الجلالة كما تضمنت مدينة الرخام والجرانيت بالجلالة، التي تضم 8 مصانع رخام بطاقة إجمالية 24 مليون متر مربع سنويًا، ومصنع جرانيت بطاقة مليون متر مربع سنويًا.





واستمع الوفد إلى شرح تفصيلي للموقف ومراحل التنفيذ للمشروع التنموي المتكامل للرخام والجرانيت كما تضمنت الجولة زيارة طريق الجلالة ووصلاته الفرعية بإجمالي أطوال 117 كم الذى يهدف إلى خلق محور مرورى أمن بديلا عن الطريق الساحلي في المسافة من العين السخنة وحتى الزعفرانة.





ومدينة الجلالة (أعلى هضبة الجلالة) والتي تشمل كافة الخدمات والمرافق. وجامعة الجلالة والتي صممت على طراز عالمى وتضم 13كلية.

ومنتجع الجلالة السياحي والذى يعتبر بمثابة نقلة نوعية في مستوى الخدمات السياحية في مصر من حيث تكامل كافة العناصر السياحية من فنادق و فيلات وشاليهات و ملاهي مائية و أنشطة ترفيهية وتجارية.





حيث تهدف مشروعات جبل الجلالة إلى خلق مجتمع تنموى حضاري جديد يتضمن كافة الخدمات السكنية / التجارية / التعليمية والسياحية للمنطقة التي تتمتع بطبيعة خلابة ذات طابع سياحي فريد من حيث الطبيعة الجبلية والساحلية توفر تلك المشروعات أكثر من 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في كافة المجالات السياحية / التعليمية / التجارية.





يقوم بتنفيذ المشروع أكثر من (100) شركة مصرية وطنية وأكثر من (10) مكاتب استشارية هندسية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

وفي نهاية الجولة قام وفد الجامعة بزيارة محطة مياه الجلالة» معجزة مصرية على خليج السويس حيث تم إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالجلالة، بطاقة 150 ألف متر مكعب فى اليوم، وكانت بمثابة تحدٍ كبير لتوفير المياه فى منطقة جبلية صعبة، يصعب الحفر بها، لكن استطاعت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إدارة المياه تنفيذ المشروع بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال تحلية المياه لإنجاز المشروع فى أقل مدة زمنية بأعلى جودة وأقل تكلفة مالية من المشروعات المثيلة فى الدول الأخرى، تم التعاقد مع تحالف شركة ماتيتو وأوراسكوم للإنشاءات، لتفيذ هذا المشروع القومي .



