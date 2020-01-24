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برلمان

نقص أسرة العناية المركزة والحضانات تتصدر أجندة صحة النواب.. الأحد

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:24 م
مجلس نواب
مجلس نواب
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فريده محمد وماجده بدوي ومحمود فايد
تشهد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، يوم الأحد المقبل، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إلهام المنشاوي، بشأن المعاناة المستمرة من نقص أسرة العناية المركزة والحضانات.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن سرعة الانتهاء من بناء مستشفى قروي خورشيد- بمحافظة الإسكندرية لخدمه قرى ريف المنتزه. ، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن تراكم الحالات بمستشفى الناريمان عظام بالإسكندرية.

بالإضافة إلي طلب الإحاطة المقدم من النائب حسنى حافظ، بشأن ســرعة الانتهاء مـــن المبنى المجـــاور والملاصــق لمستشفــى جمـال عبدالناصر التابعة لهيئة التأمين الصحي بالإسكندرية.   
                                         
وتشهد اللجنة يوم الاثنين مناقشة  طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي مرشد، بشأن أجهزة ومستلزمات.

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