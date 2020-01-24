استعدادا لمواجهة النجم الساحلي.. فايلر يعقد محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي

يعقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري رينيه فايلر، محاضرة فنية بالفيديو للاعبين بعد انتهاء المران الجماعي اليوم.



ويشرح فايلر للاعبي الأهلي خلال محاضرة اليوم نقاط القوة والضعف في فريق النجم الساحلي قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.



وكان الجهاز الفني قد أعد تقريرًا بالفيديو عن آخر ٦ مباريات خاضها الفريق التونسي محليا وإفريقيًا.

