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رياضة

استعدادا لمواجهة النجم الساحلي.. فايلر يعقد محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:01 م
رينيه فايلر مدرب
رينيه فايلر مدرب الأهلي
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عبدالحكيم ابو علم
يعقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري رينيه فايلر، محاضرة فنية بالفيديو للاعبين بعد انتهاء المران الجماعي اليوم.

ويشرح فايلر للاعبي الأهلي خلال محاضرة اليوم نقاط القوة والضعف في فريق النجم الساحلي قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وكان الجهاز الفني قد أعد تقريرًا بالفيديو عن آخر ٦ مباريات خاضها الفريق التونسي محليا وإفريقيًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي في الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل على ملعب السلام.
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