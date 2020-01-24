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برلمان

برلماني: تضحيات رجال الشرطة ستظل محل تقدير واعتزاز من الجميع

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:27 م
تضحيات رجال الشرطة
تضحيات رجال الشرطة
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محمود فايد
قال النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، إن وطنية وعزيمة وبسالة رجال الشرطة ستظل مصدر ثقة وطمأنينة للشعب المصرى ودرع الوطن ضد قوى الشر والإرهاب.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم، بمناسبة ذكرى عيد الشرطة الـ68، مؤكدًا أن رجال الشرطة يتحملون بكل وطنية وشرف حماية الوطن ومواجهة جماعات الإرهاب والتطرف التي تسعى لنشر الخراب والدمار في كل مكان.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن عيد الشرطة في الخامس والعشرين من يناير يتذكر فيه  الجميع شهداء الواجب ممن دفعوا أرواحهم ثمنًا لحماية الوطن المقدس ضد المحتل الانجليزى الغاشم، وممن ما يزالون يدفعون أرواحهم في مواجه الإرهاب، حيث ما زال عطاؤهم موصولًا في تأمين الجبهة الداخلية بوقفتهم البطولية مع الجيش المصري ضد  الإرهاب والفئة الضالة التي أرادت اختطاف هوية الوطن وتفتيت نسيجه، وتغييب العقل باسم الجهاد.

وتطرق بحديثه نحو شهداء الشرطة، مؤكدا أنهم خالدون في ضمير كل مواطن مصري وتضحياتهم سجلها التاريخ بأحرف من نور، وهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، قدّموا أنبل صور العطاء من أجل إعلاء كلمة الحق ورفع راية الوطن عاليةً خفاقة، فكانوا في الميادين الرجال الأشداء المؤمنين بعدالة المطلب، وبحق الوطن عليهم.

ولفت إلي أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا تنسى تضحيات شهداء الوطن، الذين وهبوا أرواحهم ودمائهم لتأدية واجبهم الوطني، وهو ما  يظهر جليا في التكريم  المستمر لأسرهم، وهو أقل شيء يمكن أن يتم تقديمه لهم.

واختتم حديثه بالتأكيد أن تضحيات رجال الشرطة سيظل محل تقدير واعتزاز من الجميع فالمهام المقدسة والتضحيات الجسام لا يستطيع حمل أمانتها إلا رجال أشداء يدركون جيدا قيمة الانتماء الوطني.
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