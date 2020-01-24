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أخبار البلد

أهم الأخبار .. تطورات الحالة الصحية لمبارك.. ومفاجأة صلاح لجمهوره

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:04 م
صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددا من الأخبار والموضوعات على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي .. 

قيادي إخواني: التدخل التركي بـليبيا فتح وليس احتلالا .. فيديو

عرضت فضائية العربية مقطع فيديو عن تصريحات لقيادى إخوانى إرهابى مصرى هارب يدعى محمد إلهامى ...للمزيد اضغط هنا

بعدإجرائه جراحة..علاء مبارك يكشف تطورات الحالة الصحية للرئيس السابق
 
أعلن علاء مبارك نجل رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك ، عن إجراء والده عملية جراحية أمس. ..للمزيد اضغط هنا

بعدانتشار صورة جريئة لـ منة عرفة.. الجمهور: فين علي غزلان

انتشرت في الساعات القليلة الماضية، صورة جريئة للفنانة منة عرفة، عبر وسائل السوشيال ميديا وهي تجلس على إحدى الشواطئ بمايوه أسود جريء..للمزيد اضغط هنا 

ضحية التنمر ..الإعلامية مي العيدان تعلن وفاة ممثلة كويتية شابة

أعلنت الإعلامية مي العيدان، عبر حسابها الرسمي على الانستجرام وفاة ممثلة كويتية شابة عرفت
بظهورها عبر السوشيال ميديا ..للمزيد اضغط هنا 

شبورة ضبابية وأمطار كثيفة.. الأرصاد تحذر من طقس غدا السبت.. فيديو

قال محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية  بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن حالة الطقس شهدت برودة شديدة فى درجات الحرارة  منذ الساعات الأولى..للمزيد اضغط هنا

شاهد..محمد صلاح يعلن مفاجأة لجمهوره

نشر الفرعون المصري محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام..للمزيد اضغط هنا
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