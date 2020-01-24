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رياضة

رسميا.. وصول البطاقة الدولية لـ فخر الدين بن يوسف وقيده بقائمة الاسماعيلي

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:49 م
صدى البلد
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نور عادل
وصلت البطاقة الدولية الخاصة بالمهاجم التونسى “فخر الدين بن يوسف ” ليصبح اللاعب جاهزا للمشاركة ضمن صفوف فريق نادي الاسماعيلي.

وتم قيد اللاعب فخر الدين بن يوسف بالقائمة المحلية والعربية ليصبح متاحا للعب مع الفريق فى المواجهات المقبلة اعتبارا من لقاء الاتحاد السكندرى يوم الأحد المقبل ، لحساب جولة الإياب من دور الــ8 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكانت إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان قد تعاقدت مع اللاعب الدولى فخر الدين بن يوسف قادما من الاتفاق السعودى فى سبيل تدعيم الجانب الهجومى للفريق.
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