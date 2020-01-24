رسميا.. وصول البطاقة الدولية لـ فخر الدين بن يوسف وقيده بقائمة الاسماعيلي

وصلت البطاقة الدولية الخاصة بالمهاجم التونسى “فخر الدين بن يوسف ” ليصبح اللاعب جاهزا للمشاركة ضمن صفوف فريق نادي الاسماعيلي.





وتم قيد اللاعب فخر الدين بن يوسف بالقائمة المحلية والعربية ليصبح متاحا للعب مع الفريق فى المواجهات المقبلة اعتبارا من لقاء الاتحاد السكندرى يوم الأحد المقبل ، لحساب جولة الإياب من دور الــ8 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.



