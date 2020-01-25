افتتاح معرض جامعة الأقصر الأول.. غدا

تفتتح غدا الأحد جامعة الأقصر معرض " جامعة الأقصر الأول " للفنون التشكيلية، في تمام الساعة الواحدة ظُهرًا بقاعة المعارض الفنية - مكتبة مصر العامة - الأقصر.





يقام المعرض تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار مصطفى ألهم - محافظ الأقصر، والدكتور بدوي شحـــــات - رئيس جامعة الأقصر.





وبتعاون مشترك بين جامعة الأقصر ومكتبة مصر العامة بالأقصر يأتي تنظيم الدورة الأولى من معرض جامعة الأقصر الأول للفنون التشكيلية، بإشراف كلية الفنون الجميلة بالجامعة.



