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تعليم

افتتاح معرض جامعة الأقصر الأول.. غدا

السبت 25/يناير/2020 - 03:01 ص
جامعة الاقصر
جامعة الاقصر
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قســم التعليــم
تفتتح غدا الأحد جامعة الأقصر معرض " جامعة الأقصر الأول " للفنون التشكيلية، في تمام الساعة الواحدة ظُهرًا بقاعة المعارض الفنية - مكتبة مصر العامة - الأقصر.

يقام المعرض تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار مصطفى ألهم - محافظ الأقصر، والدكتور بدوي شحـــــات - رئيس جامعة الأقصر.

وبتعاون مشترك بين جامعة الأقصر ومكتبة مصر العامة بالأقصر يأتي تنظيم الدورة الأولى من معرض جامعة الأقصر الأول للفنون التشكيلية، بإشراف كلية الفنون الجميلة بالجامعة.

ويهدف المعرض إلى تحقيق تفاعلًا إيجابيًا بين جامعة الأقصر وفئات المجتمع ومؤسساته المختلفة وذلك من خلال عرض العديد من الأعمال التشكيلية لفناني جامعة الأقصر من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة المتميزين، حيث سيتاح رؤيتها للمصريين والأجانب من زائري الأقصر، التى تعد آثارها وفنونها تراثًا للإنسانية جمعاء، حيث أن إقامة معرض لما أبدعه الفنانون وأساتذة الفنون والطلاب فى كلية الفنون الجميلة بالأقصر على مدار سنوات مضت هو ميراث فني حقيقي يعتبر إمتدادًا لمدارس الفن المصري القديم.
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