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تعليم

لأول مرة ...طالبة رئيسا لاتحاد طلاب جامعة الأقصر

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 10:06 م
صدى البلد
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شمس يونس
فازت الطالبة زينب سيد أحمد من كلية الفنون الجميلة اليوم الخميس بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة الاقصر لاول مرة وفاز الطالب أحمد محمد ناصر من كلية الحاسبات والمعلومات على منصب نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وكان قد شهد الأستاذ الدكتور بدوي شحات رئيس جامعة الأقصر المرحلة النهائية لانتخابات اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي 2019-2020 والتي تم إجرائها اليوم بجامعة الأقصر، التي أولت اهتمام كبير بهذه الانتخابات منذ البداية، وقد تضمن الحضور الدكتور أحمد عبيد منسق عام الأنشطة الطلابية بالإضافة إلى السادة مستشاري اللجان للأنشطة الطلابية والسادة العاملين برعاية الشباب.

وأشاد رئيس الجامعة بالآداء وسط حضور كبير من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الطلاب، الذين أعربوا عن سعادتهم البالغة تجاه سير العملية الانتخابة، وما شهدته من زخم كبير بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب.

وعلى صعيد انتخابات اللجان فاز الطالب كريم أشرف عبدالعاطي من كلية السياحة والفنادق بمنصب أمين عام لجنة الأُسر، والطالب عبدالله حسين محمد من كلية الحاسبات والمعلومات كأمين مساعد،
وفازت الطالبة إسراء عادل أحمد من كاية الألسن أمين عام لجنة النشاط الثقافيث والإعلامي، فيما ظفرت الطالبة زينب جمال عبد الرحمن من كلية السياحة والفنادق بمنصب الأمين المساعد.
واقتنص الطالب سامي محمود عبدالله من كلية الألسن منصب الأمين العام للجنة الجوالة والخدمة العامة، وياسمينا محمد أحمد من كلية الألسن أمين مساعد للجنة،
وفاز الطالب أسامة صالح سيد من كلية الفنون الجميلة بمنصب الأمين العام للجنة النشاط الفني، وجاء الطالب أحمد رفقي السيد من كلية الفنون الجميلة أمين مساعد للجنة.
وفاز الطالب الحسين محمد قناوي من كلية الآثار بمنصب الأمين العام للجنة النشاط والرحلات، وجاء الطالب محمد عبدالرحمن رشوان من كلية الألسن أمين مساعد للجنة،
وفيما يخص لجنة النشاط الرياضي فاز الطالب أحمد حربي حمدان من كلية الحاسبات والمعلومات أمين عام للجنة النشاط الرياضي، وفاز محمود النوبي خضري الأمين المساعد للجنة.
وفاز الطالب محمد جمال نجم من كلية الحاسبات والمعلومات بمنصب أمين عام لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي، والطالب محمد إبراهيم عوض الله من كلية السياحة والفنادق كأمين مساعد للجنة.
لأول مرة ...طالبة رئيسا لاتحاد طلاب جامعة الأقصر
لأول مرة ...طالبة رئيسا لاتحاد طلاب جامعة الأقصر
لأول مرة ...طالبة رئيسا لاتحاد طلاب جامعة الأقصر
لأول مرة ...طالبة رئيسا لاتحاد طلاب جامعة الأقصر
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