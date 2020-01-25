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اقتصاد

هالة السعيد: تخصيص 27.5 مليار جنيه للخدمات الصحية

السبت 25/يناير/2020 - 12:02 ص
هالة السعيد وزيرة
هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاية
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آية الجارحي

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة العام المالي الحالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ استهدفت توجيه استثمارات كلية (عامة، وخاصة) للخدمات الصحية بلغت حوالي ٢٧.٥ مليار جنيه وذلك مُقارنةً بحوالي ٢١.٨ مليار جنيه بالعام 

.السابق


وأشارت السعيد في تصريحات لها، إلي أن الاستثمارات العامة شكلت منها ١٦.٧١ مليار جنيه بنسبة ٦٠.٧٪ في حين مثلت الاستثمارات الخاصة نسبة ٣٩.٣% مع استحواذ الجهاز الحكومي على نحو ٨٧% من جملة الاستثمارات العامة .


وأكدت أن ذلك جاء في إطار حرص الحكومة على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية فيما يخص تخصيص إنفاق حكومي من الناتج القومي الإجمالي لخدمات  .الصحة فضلًا عن إقامة نظام تأمين صحي شامل.

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