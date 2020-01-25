تربية نوعية عين شمس تعلن عن كورسات فوتوشوب.. تعرف على التفاصيل

أعلنت اللجنة الثقافية بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس عن كورسات فوتوشوب ويجب أن يكون متوفر لاب توب للفرد أو بحد أقصى لاب توب لكل فردين فوتوشوب ويجب أن يكون متوفر لاب توب للفرد أو بحد أقصى لاب توب لكل فردين





وأيضا كورس إنجليزي ينقسم الی مجموعة (A) من الساعة 9 الي 11 و مجموعة (B) من 11.30 الي 1.30 على ان يلتزم كل طالب بموعد مجموعته.













بالإضافة الي كورس العربي يؤخذ كاملا (تجويد و نحو).





ونوهت الكلية إلى أن الحضور بالكارنيه الخاص بالكلية أو ببطاقة الترشيح بالنسبة للفرقة الأولى والحضور قبل موعد المحاضرة بـ 15 دقيقة والالتزام الكامل بالمواعيد والغياب 25% من عدد محاضرات الكورس يُحرم من الشهادة علي ان الحضور في مدرج #303.



