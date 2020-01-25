AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هيثم فاروق: الزمالك بحاجة إلى مدرب أحمال

السبت 25/يناير/2020 - 12:35 ص
صدى البلد
Advertisements
ملك موسي
كشف هيثم فاروق نجم الزمالك السابق أن هناك العديد من العوامل وراء تراجع مستوى الفريق الأبيض في الشوط الثاني أمام مازيمبي الكونغولي.

وقال فاروق في تصريحات تلفزيونية عقب انتهاء المباراة "فرجاني ساسي لم يكن في فورمته ومحمد عبد الشافي في الجانب الهجومي اختفى".

واضاف "افتقدنا لسلاح التسديدات القوية بجانب كثرة التمريرات الخاطئة وهو ما أثر بشكل سلبي، الزمالك أضاع فرصة التأهل وكنت أتمنى تسجيل هدف واحد وحسم بطاقة العبور".

وواصل "الأفضل بين صفوف الزمالك في لقاء اليوم كان طارق حامد ومصطفى محمد".

وأشار إلى أن الزمالك بحاجة إلى مدرب أحمال في الفترة المقبلة لكن القرار في النهاية يكون للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرجاني ساسي يتلقى عرضا من الشباب السعودي | اعرف رد الزمالك

عودة القوة الضاربة .. الزمالك يعلن قائمة مباراة زيسكو الزامبى

التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام زيسكو الزامبى فى دوري أبطال أفريقيا

تدريبات خاصة على دقة التمرير فى الزمالك قبل مباراة مازيمبى

أخبار نادي الزمالك اليوم الأربعاء 22-1-2020.. موعد إطلاق القناة.. جلسة بين أمير مرتضى واللاعبين قبل لقاء مازيمبي

بالأسماء .. قائمة الزمالك النارية في مواجهة مازيمبي الكونغولي

ترشيحاتنا

الأهلي يودع كبير مشجعيه في الإمارات بكلمات مؤثرة.. صور

هاني حتحوت: الزمالك استفاد من قرار الاستبدال في دوري أبطال أفريقيا.. والكاف يدار بالنفوذ.. فيديو

شاهد.. لحظة اصطدام قطار بشاحنة علقت على القضبان.. ومصير قائدها

مشهد صادم.. سيدة تسقط من أعلى برج وتسير على قدميها

عروس تقع في ورطة قبل حفل زفافها لثقتها بالشخص الخطأ.. تفاصيل

خبراء عن الاستبدال الإفريقي.. أفاد الترجي وأضر الأهلي والوداد سيطر على الكاف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الشخير.. أم تكتشف إصابة طفلها بالسرطان

بالأسود القصير.. نيرمين الفقي تشعل فيسبوك بجمالها

عروس تقع في ورطة قبل حفل زفافها لثقتها بالشخص الخطأ.. تفاصيل