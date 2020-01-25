هيثم فاروق: الزمالك بحاجة إلى مدرب أحمال

كشف هيثم فاروق نجم الزمالك السابق أن هناك العديد من العوامل وراء تراجع مستوى الفريق الأبيض في الشوط الثاني أمام مازيمبي الكونغولي.





وقال فاروق في تصريحات تلفزيونية عقب انتهاء المباراة "فرجاني ساسي لم يكن في فورمته ومحمد عبد الشافي في الجانب الهجومي اختفى".





واضاف "افتقدنا لسلاح التسديدات القوية بجانب كثرة التمريرات الخاطئة وهو ما أثر بشكل سلبي، الزمالك أضاع فرصة التأهل وكنت أتمنى تسجيل هدف واحد وحسم بطاقة العبور".





وواصل "الأفضل بين صفوف الزمالك في لقاء اليوم كان طارق حامد ومصطفى محمد".



