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أخبار العالم

وزير داخلية تركيا: 30 مفقودا تحت الأنقاض بسبب الزلزال

السبت 25/يناير/2020 - 12:48 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في بيان عاجل له منذ قليل، إن عمال الإنقاذ يبحثون عن 30 مفقودا تحت أنقاض مبان مدمرة نتيجة الزلزال العنيف. 

وأضاف أن هناك 5 مرافق رياضية، و15 مدرسة، ومكتبتان، و7 فنادق صغيرة تستقبل المواطنين الذين تضررت منازلهم بولاية ملاطية.

ومساء أمس، أعلنت سلطات تركيا عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال، الذي ضرب مناطق شرقي البلاد وبلغت شدته 6.8 درجات على مقياس ريختر، إلى 14 شخصا وإصابة 270 آخرين.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، بوفاة 14 أشخاص وفق معلومات أولية من جراء الزلزال.

وأشارت الهيئة إلى أن 35 هزة ارتدادية على الأقل وقعت في مختلف أنحاء تركيا في أعقاب الزلزال، الذي كان مركزه ولاية ألازيغ.

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