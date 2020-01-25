وسط إقبال جماهيري كبير.. خالد سليم يتألق على مسرح أوبرا دمنهور

أحيا الفنان الشاب خالد سليم حفلا غنائيا الليلة نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر على مسرح أوبرا دمنهور بمصاحبة فرقته الفنية، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.





بدأت الاحتفالية في الساعة التاسعة مساءا وانتهت الاحتفالية قبل قليل وسط حضور حشد كبير من جمهور أوبرا دمنهور، حتى أصبح المسرح كامل العدد.





تألق خالد سليم، بمجموعة من أجمل أغانيه التي قدمها على مدار مشواره الفنى، بالإضافة إلى عدة أغنيات من التراث منها: "كل نظرة"، "لكل عاشق وطن" ، "عيش"، "بهرب من نظرات الناس"، "يا هوى" ، "نسم علينا الهوى" لفيروز





وغنى خالد سليم فى الفاصل الثانى من الحفل عدة اغانى منها "عشنا قد ايه"،تلاها "خمس دقايق"، "ولا ليلة ولا يوم"،"صبرى عليك طال"، كما شدى بأغنيات "على حسب وداد قلبى"،"جبار" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، واختتم الحفل بأغنية "بلاش الملامة"



