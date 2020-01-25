لازم نصبر.. حازم إمام : حسام البدري صعبان عليا





وقال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية:" كابتن حسام البدري صعب عليا ، وجدنا بعد أول مباراتين بعض الأشخاص تطالب برحيله ، كيف يرحل بعد مباراتين فقط ؟ نعم مستوانا كان سيئًا ، لكنها نفس المجموعة من اللاعبين ، وستكون مع أي مدرب آخر ، يجب أن نصبر عليه ، نعطيه عام أو عامين ، لكن لا يكون الهجوم بهذا الشكل ، إذا استمر هذا الأداء سبع مباريات مثلا فمطلب الجمهور برحيله يكون مشروعًا ولكن ليس الآن."





يذكر أن قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022 ، أوقعت منتخب مصر في مجموعة ضمت منتخبات الجابون وليبيا وأنجولا.





أكد حازم إمام ، لاعب نادي الزمالك أنه ضد الهجوم العنيف على حسام البدري ، المدير الفني للمنتخب المصري.