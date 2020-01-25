تواصل الاستعدادات لانطلاق أولمبياد طوكيو

قبل ستة أشهر كاملة من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، قام المنظمون بإنارة الحلقات الأولمبية الخمس مع تواصل الاستعدادات للدورة التى تستضيفها العاصمة اليابانية.





وقام عمدة طوكيو يوريكو كويكى بإنارة الحلقات فى احتفال استغرق خمس دقائق من الألعاب النارية والأضواء الملونة التي غطت برج طوكيو وجسر قوس قزح مع تواصل الاستعدادات فى مسارها الصحيح وتزايد الاهتمام الشعبى.





وقال عمدة طوكيو "سوف تبدأ مسيرة الشعلة فى شهر مارس، وعلى الرغم من أن الأشهر القادمة ستمر مثل لمح البصر فأرجو التعاون من أجل إنجاح الألعاب الأولمبية.





يذكر أنه تم بيع نحو 5 ملايين تذكرة لمنافسات الدورة المقبلة تمثل نصف اجمالي التذاكر المتاحة لمختلف المنافسات بعد مرحلتين من مراحل طرح التذاكر.