AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تواصل الاستعدادات لانطلاق أولمبياد طوكيو

السبت 25/يناير/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
قبل ستة أشهر كاملة من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، قام المنظمون بإنارة الحلقات الأولمبية الخمس مع تواصل الاستعدادات للدورة التى تستضيفها العاصمة اليابانية.

وقام عمدة طوكيو يوريكو كويكى بإنارة الحلقات فى احتفال استغرق خمس دقائق من الألعاب النارية والأضواء الملونة التي غطت برج طوكيو وجسر قوس قزح مع تواصل الاستعدادات فى مسارها الصحيح وتزايد الاهتمام الشعبى.

وقال عمدة طوكيو "سوف تبدأ مسيرة الشعلة فى شهر مارس، وعلى الرغم من أن الأشهر القادمة ستمر مثل لمح البصر فأرجو التعاون من أجل إنجاح الألعاب الأولمبية.

يذكر أنه تم بيع نحو 5 ملايين تذكرة لمنافسات الدورة المقبلة تمثل نصف اجمالي التذاكر المتاحة لمختلف المنافسات بعد مرحلتين من مراحل طرح التذاكر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السفير الياباني بالقاهرة : القادم سيكون تاريخيا لا ينسى بالنسبة للدولتين

هيحبوها الأطفال.. طريقة عمل كب كيك قوس قزح

مشاركة عداءة الماراثون أريمورى ونجم التزلج تاكاهاشى في مسيرة الشعلة الأولمبية

قلق داخل الأولمبية الدولية من درجات الحرارة في أولمبياد طوكيو 2020

ترشيحاتنا

نصائح بارتداء الملابس الثقيلة.. الأرصاد تحذر من انخفاض 7 درجات ليلا.. فيديو

بعد هجوم الجماهير عليه.. مرتضي منصور: فسخ التعاقد مع شركة تذكرتى.. فيديو

سمير حلبية: نستعد للمئوية لإسعاد الجماهير وأرفض عودة حسام حسن

يقرأها النبي 3 مرات قبل النوم.. 15 آية قرآنية كان يمسح بها جسده كل ليلة

نادي الميريا الإسباني وتركي ال شيخ في مركز شباب العزيزية.. فيديو

رامي عياش في عيد ميلاده.. حكاية إصابته بالسرطان وعمره الحقيقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أب ينسى وضع ابنته الصغيرة داخل السيارة ويدهسها حتى الموت

ديزني لاند تغلق أبوابها في وجه المحتفلين برأس السنة الصينية.. صور

هربًا من البرودة الشديدة.. شاهد حمامة تحتمي بالنيران المشتعلة في السعودية