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أخبار العالم

ارتفاع الوفيات جراء زلزال تركيا إلى 20 حالة والمصابين إلى 1015 شخصا

السبت 25/يناير/2020 - 09:07 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا "افاد"، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق البلاد إلى 20 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 1015 شخصا.

وقالت "افاد" إن المنطقة المذكورة شهدت 10 هزات زادت قوتها عن 4 درجات بعد زلزال قضاء "سيفرجه" بولاية ألازيغ، وأن إجمالي الهزات الارتدادية بلغ 148 هزة.

وأوضح البيان أنه تم إرسال العديد من المستلزمات، والمعدات والمركبات إلى مناطق الزلزال في إطار الجهود التي تبذلها السلطات التركية لتلافي تبعات الهزة الأرضية وتداعياتها.

وقال وزير الصحة التركي إن هناك ما يقرب من 30 شخصا تحت الأنقاض، ما يرشح ارتفاع عدد وفيات الزلزال.

وضرب زلزال بقوة 6.8 درجة ولاية "ألازيغ" (شرق تركيا)، على عمق 6.75 كم تحت الأرض، فيما أعلن مرصد "قنديلّي" لمسح الزلازل التابع لجامعة بوغازيتشي في إسطنبول، أن شدة الزلزال بلغت 6.5 درجة.
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