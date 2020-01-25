عادل العمدة: الشرطة المصرية الركيزة الأساسية للاستقرار.. فيديو

قال اللواء عادل العمدة ، المستشار بأكاديمية ناصر العليا، إن مؤسسة الشرطة المدنية هى الركيزة الأساسية للأمن الداخلى المصرى للاستقرار، إلى أن جميع المحاولات لزعزعة الرباط الوثيق بين الشعب والشرطة باءت جميعها بالفشل. لافتاباءت





والتى كان آخرها نجاحها بضبط بعض الخلايا الإرهابية المدعومة من دول إقليمية . وأكد العمدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن ا لشرطة المصرية تثبت دوما جسارتها وقبضتها الأمنية، وبطولاتها التي لا حصر لها خاصةإقليمية





وأوضح أن الشرطة المصرية تصدت لجميع المؤامرات المخططة لهدم مؤسسات الدولة المصرية من قبل أعداء الوطن وإحداث الوقيعة بين الشعب المصرى والشرطة المصرية بهدف إيقاع مصر فى حالة عدم الاستقرار.





تحتفل مصر اليوم السبت 25 يناير بذكرى الكرامة والعزة، بذكرى عيد الشرطة الـ68، حيث يخلد المصريون بطولات رجال الشرطة الذين خلدوا أسماءهم بحروف من نور في سجلات التاريخ المعاصر.

شهداء الشرطة أصبحوا أبطالا وضحوا بأرواحهم من أجل رفع راية مصر عالية، حيث رسمت معركة الإسماعيليية عام 1952 لوحة فنية تلاحمت فيها دماء "الشرطة والشعب" في أثناء تصديهم للعدوان، لتوضح للعالم أجمع بأن المصريين يد واحدة أمام العدوان الغاشم، ليصبح هذا اليوم عيدًا يحتفل المصريون بكل طوائفهم وثقافتهم به كل عام.









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