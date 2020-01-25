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اقتصاد

لإزالة المعوقات.. الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يلتقي مجموعة من الشركات

السبت 25/يناير/2020 - 12:14 م
صدى البلد
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علياء فوزى
عقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الاجتماع الدورى الثالث مع المستثمرين، فى إطار الاجتماعات التى تنظمها الهيئة أسبوعيا مع كافة المستثمرين من جميع القطاعات، لإزالة أى تحديات تواجه استثماراتهم، وحرصا على رفع معدلات الاستثمار في البلاد.

والتقى الرئيس التنفيذي للهيئة بمجموعة من الشركات من كافة أنحاء الجمهورية الذين يعملون في أنشطة متنوعة كالزراعة والصناعة والمقاولات والتشييد والبناء، و استمع رئيس الهيئة للتحديات التي تواجههم ووجه باتخاذ كافة الإجراءات لدراسة تلك التحديات بشكل موضوعي وتقديم الدعم اللازم بالتنسيق مع كافة جهات الدولة، من اجل الوصول لحلول جذرية ومستدامة لحل تلك المشكلات.

وأشار إلى أن الوقوف على التحديات التي تواجه الاستثمار تمثل أحد الملفات الهامة التي تولي لها الدولة أولوية قصوى في هذه المرحلة، لأنها تعطى رسائل مهمة للمستثمر العالمي والمحلي عن جودة مناخ الاستثمار في مصر، موضحا ان التنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية هو أحد سُبل تهيئة مناخ الاعمال للحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات الجديدة.ولفت إلى أن أفضل طريقة للترويج للاستثمار هي إزالة العقبات أمام المستثمرين الحاليين وتشجيعهم على التوسع،ونوه إلى أن متابعة نتائج هذه الاجتماعات الدورية يساهم في وضع الرؤي والاستراتيجيات التي من شأنها دعم المناخ الاستثماري وتحسين ترتيب الدولة في المؤشرات العالمية. 

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