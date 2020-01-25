قبل مواجهة الأهلى والهلال.. عبدالحفيظ وعدلي يطيران لـ السودان

يغادر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، إلى السودان قبل سفر بعثة الفريق بـ 24 ساعة؛ لبحث ترتيبات الإقامة والانتقالات، وملاعب التدريب وغيرها من الأمور التنظيمية؛ استعدادا لمواجهة الهلال السوداني مطلع الشهر المقبل.





ويحدد السويسري رينيه فايلر لمدير الفني للفريق موعد سفر الفريق إلى السودان، والبرنامج التدريبي للأهلي عقب مباراة النجم الساحلي.





ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ملعب السلام.





ويبحث الفريق الأول عن تحقيق الفوز علي النجم الساحلي لإستمرار الحفاظ علي فرصة في التأهل لدورالـــ8 بدوري الأبطالالأفريقي .



