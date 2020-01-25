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محافظات

ضحينا بالغالى عشان مصر .. رسالة مؤثرة من والدة الشهيد أحمد حسين بالدقهلية

السبت 25/يناير/2020 - 08:49 م
والدة الشهيد أحمد
والدة الشهيد أحمد حسين
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همت الحسينى
"ضحينا بالغالى عشان مصر..راح منى قلبى ونور عينى كل ثانيه فاكراها دة روحى اللى بعيش بيها" .. بهذه الكلمات تحدثث والدة الشهيد أحمد حسين والذى اغتالته يد الارهاب الغاشم منذ ٣ اعوام .

وتابعت" فى عيد الشرطه ادعو الله ان يحفظ شرطة مصر وان يرحم كل شهيد ويصبر قلبى وقلب كل ام ضحت من أجل هذا الوطن العظيم الذى يستحق كل الحب .

وقالت باكية"هؤلاء المجرمين الذين اغتالوا احمد وكل شهيد ادعو الله ان ينتقم منهم اشد انتقام فى الدنيا والاخرة حرمونا من الهواء الذى كان يحيينا".

واضافت"الرئيس السيسى رئيس مصر العظيم،،,"ربنا يحفظه" كرم اسم الشهيد وكرمنى فى احتفال االشرطه منذ عامين وأثلج صدرى بتقديره لاسر الشهداء فهو يعلم جيدا دور الشهيد والتضحية التى يقدمها ويكفى ترمل زوجاتهم واطفالهم اليتامى فله منى كل المحبة والتقدير".

وتحتفل الشرطة المصرية فى يوم 25 يناير من كل عام بعيدها، والذى يعتبر تخليدا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952، والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل عدم الاستسلام ودفاعا عن وطنهم.

وتعتبر موقعة الإسماعيلية من أقوى المعارك التى خاضتها الشرطة المصرية ضد قوات الاحتلال البريطانى عندما رفضت قوات الشرطة تسليم أسلحتها وإخلاء مبنى محافظة الإسماعيلية للقوات البريطانية، ما أدى لاشتباك بين الشرطة المصرية والقوات البريطانية وأسفر عن مقتل 50 شرطيًا مصريًا و80 جريحًا.
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