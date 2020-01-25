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أخبار العالم

رئيس أركان إسرائيل يعتزم عرض خطته متعددة السنوات خلال أيام

السبت 25/يناير/2020 - 03:22 م
رئيس الأركان أفيف
رئيس الأركان أفيف كوخافي
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سمر صالح

قال المحلل العسكري الإسرائيلي بالقناة الثانية العبرية "ألون بن دافيد"، إن رئيس الأركان "أفيف كوخافي" سيعرض خلال الأيام القريبة القادمة خطته متعددة السنوات "تنوفا".

 

وأضاف بن دافيد، أن خطة كوخافي متعددة السنوات، تهدف إلى تحسين القدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي، مستدركًا: "لكن يبدو أن هناك أزمات مخفية حول هذه الخطة، تتمثل في نقص القوى البشرية ونقص الدوافع القتالية".

 

يشار إلى أن الخبير العسكري الإسرائيلي "بيني عاميدرور"، كان قد صرح اليوم، بأن "الكفاءة لدى مقاتلي حماس وحزب الله أعلى من جنود الجيش الإسرائيلي على مستوى الخبرة والتدريب، فهم أكبر سنًا ويتلقون التدريبات أكثر من جنود الجيش الإسرائيلي، ولديهم خبرة شرطية ميدانية".

 

وأضاف عميدرور، أن "الجيش الإسرائيلي لا يعمل اليوم على التمسك بالتعليمات، وبدلًا من ذلك يحاول الابتعاد عن سقوط الضحايا"، مبينًا أن "الجيش الإسرائيلي، مثل المجتمع الإسرائيلي، فقد الروح القتالية".

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