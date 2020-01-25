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رياضة

مجموعة الأهلي تشتعل .. الهلال السوداني يفوز 1-0 على بلاتينيوم في أبطال أفريقيا .. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 05:15 م
الهلال السوداني
الهلال السوداني
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عبدالله هشام
حقق فريق الهلال السوداني الفوز علي منافسه بلاتينيوم الزيمبابوي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف الهلال السودانى عن طريق محمد الداي في الدقيقة 85 من عمر اللقاء بعد خطأ دفاعي فادح من فريق بلاتينيوم الزيمبابوي ، رغم سيطرة فريق بلاتينيوم على الكرة معظم أوقات الشوط الأول، وأهدر ركلة جزاء، عن طريق تاوانا شيكوري، في الدقيقة 27 من عمر المباراة.

وتشتعل مجموعة الأهلي بعد تقارب فارق النقاط بين ثلاثي القمة حيث يتصدر النجم الساحلي القمة برصيد 9 نقاط ويتبقى له مباراة أمام الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 6 نقاط ويأتي الهلال السوداني وصيف المجموعة برصيد 9 نقاط بينما يتذيل المجموعة بلاتينيوم برصيد نقطة واحدة .
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