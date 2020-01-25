زيدان مدافعا عن جاريث بيل: يتدرب يوميا ويبذل مجهودا كبيرا

نفى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني ما يتداول في الصحف العالمية بشأن ادعاء الويلزي جاريث بيل جناح الفريق للإصابة من أجل الهروب من تشكيل الفريق.
وقال زيدان عبر المؤتمر الصحفي لمباراة بلد الوليد " لا يمكنك التفكير كما تعتقد، ولكنه دائمًا يرغب في التواجد مع الفريق وفي المباراة الماضية تعرض للإصابة وليست خطيرة وسيعود الإثنين".
وأكمل زيدان عن بيل، قائلًا" دائمًا سأدافع عن اللاعبين، لأنهم يتدربون يوميًا ويبذلون مجهودًا كبيرًا، وهناك تناغم رائع بينهم، بالإضافة إلى أنهم يدافعون عن شعار مدريد".