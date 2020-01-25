زيدان يتجاهل التعليق على تعيين مدرب برشلونة الجديد





وقال زيدان في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة بلد الوليد والتي من المقرر أن تلعب غدا " جميع الفرق تبحث عن الفوز، وكل فريق يختار طريقته لفعل هذا الأمر، ونحن نمتلك خطتنا ولن أتحدث عما يفعله الآخرون".









وتحدث زيدان عن تركيز اللاعبين في جميع المسابقات، خلال ظهوره في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد مع فريق بلد الوليد، قائلًا" هذه هي الروح التي نريدها في الفريق، ونحن في لحظة جيدة ونريد الاستمرار هكذا، وكل يوم علينا إظهار النسخة الأفضل وغدًا أيضًا أمام خصم صعب للغاية، لا سيما أنه خسر مباراة واحدة فقط في ملعبه ".









ومن المنتظر أن يلتقي فريق ريال مدريد نظيره بلد الوليد في إطار الجولة 21 من مباريات الدوري الإسباني وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء.





أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني ان تفكيره ينصب مع فريقه فقط ولا يفكر في فريق برشلونة سواء طريقة اللعب أو التعاقدات.