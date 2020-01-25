خالد عبدالجليل: رئيس جمعية الفيلم صمم على إقامته رغم ضعف الميزانية

ألقي الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة كلمة خلال افتتاح مهرجان "جمعية الفيلم" المقام اليوم بمركز الإبداع بدار الأوبرا وقال "الجمعية" هي المنصة الأولى التي تعلمنا منها السينما، مؤكدًا انها الممر لدخول المعهد.

وأضاف قائلاً : " لولا وجود محمود عبدالسميع ومجلس الإدارة ومجموعة عمل من الفدائيين مصممين على إقامة المهرجان بميزانية قليلة لم يكن يخرج للنور"، لافتا إلى أنه يعتبره بيته وأن السينمائيين يحبون تكريمهم من الجمعية.

يستمر المهرجان حتى 8 فبراير ويُكرّم كل من الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله بإهدائه الدورة الـ 46 للمهرجان .

بالإضافة الي تكريم عدد من السينمائيين وهم المخرج الكبير داوود عبدالسيد والسيناريست وحيد حامد والموسيقار منير الوسيمي والفنان لطفي لبيب والممثلة جيهان فاضل ومهندس الديكور نهاد بهجت والناقد صلاح هاشم، كما تم اختيار النجمة سميحة أيوب لتكون ضيف شرف هذه الدورة، لمسيرتها الحافلة بالأعمال المسرحية والسينمائية والدرامية التي شهدتها في مشوار حياتها.

يذكر أن الأفلام الثمانية سيتم عرضها بالمهرجان حسب ترتيب العرض التجاري، وهي "الضيف" للمخرج هادي الباجوري، و"نادي الرجال السري" للمخرج خالد الحلفاوي، و"الممر" للمخرج شريف عرفة، و"الفيل الأزرق 2" لمروان حامد، و"الكنز 2" للمخرج شريف عرفة، و"ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان، و"خيال مأتة" للمخرج خالد مرعي، وسيكون اخر فيلم سيتم عرضه "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.