AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

رجال الداخلية يحتفلون مع المواطنين بعيد الشرطة .. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 08:06 م
الشرطة توزع الحلوى
الشرطة توزع الحلوى على المواطنين
Advertisements
مصطفى الرماح

احتفل رجال الشرطة بمديريات الأمن بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة، حيث قام الضباط بالنزول  إلى الشوارع مقدمين الزهور والحلوى للمواطنين بمناسبة إيمانًا من وزارة الداخلية بمشاركة الاحتفال بهذه الذكرى مع أطياف المجتمع المصرى كونها ذكرى راسخة فى أذهان المصريين، لا تنسب فقط إلى الشرطة بل إلى جموع الشعب.


وأبدى رجال الشرطة، فرحة غامرة حين لمسوا من المواطنين تضامنهم معهم وسعادتهم بهم؛ بعد اشتراكهم فى الاحتفال معهم، وذلك بقيام المواطنين وأطفالهم بتقديم الزهور إلى رجال الشرطة المنتشرين فى كافة الميادين والشوارع الرئيسية.


وتستكمل وزارة الداخلية الاحتفال بتلك الذكرى الخالدة بمشاركة المواطنين واستقبالهم بجميع الجهات الخدمية بالورود والحلوى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احكيلهم عن الأمان.. أغنية جديدة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 68.. فيديو

محافظ بورسعيد يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

بالورود والحلوى.. رجال الداخلية يحتفلون مع المواطنين بعيد الشرطة ..صور

لعب أطفال وحلوى وورود.. الشرطة تقدم الهدايا للمواطنين على الطرق الرئيسية

في عيد الشرطة.. قيادات أمن الجيزة يوزعون وجبات وحلوى وهدايا على أهالى إمبابة

فى عيد الشرطة.. محافظ القليوبية ومدير الأمن يضعان إكليلا من الزهور على النصب التذكاري

ترشيحاتنا

صور وفيديوهات جنسية.. سباك يحاول قتل عامل هدده بفضح شقيقته فى الساحل

فيديوجراف| أحدث سيارات محمد رمضان

يقظة أمنية.. ضبط شخص بحوزته سلاح ناري في ميدان التحرير.. تفاصيل

إزاي تلبسي كده في الجو ده.. سلمى أبو ضيف بالشورت في عز الشتا.. شاهد

خلال دقيقة واحدة.. خطوات استخراج شهادة ميلاد من السجل المدنى الذكي.. صور

خنقتها فوق السطح وألقتها في شوال.. حبس العجوز قاتلة طفلة بني سويف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيات تعلن خفض أسعار ابيزا بقيمة 10 آلاف جنيه.. صور

إزاي تلبسي كده في الجو ده.. سلمى أبو ضيف بالشورت في عز الشتا.. شاهد

ببوت فضي وفستان قصير.. ساندي بإطلالة جريئة