بعد مطالبة بإنشاء مكاتب في المحافظات لذوي الإعاقة .. حقوقيون: خطوة مهمة للحصول على المعاش وتسهيل الخدمات

- برلماني يطالب بإنشاء مكاتب في كل المحافظات تخصص لمعاشات ذوى الإعاقة

- وليد فاروق يطالب بزيادة مكاتب الخدمات الخاصة بالمحافظات للتسهيل على ذوي الإعاقة

تقدم النائب محمد حمدى دسوقى، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن عمل برنامج لفصل حالات الإعاقة عن باقى المعاشات وعمل مكتب بكل مديرية يختص بتقديم الطلبات للحصول على معاش لحالات الإعاقة، موجها الاقتراح برغبة لوزارة التضامن الاجتماعى، وطالب بسرعة الرد على الطلب والاهتمام بتفعيله، حرصا على مصلحة الملايين من ذوى الاحتياجات الخاصة.

أكد دسوقي أن الاقتراح يتضمن أن يتم إنشاء مكتب في كل محافظة يختص بتلقى طلبات الحصول على معاش حالات ذوى الإعاقة، بهدف التيسير والتسهيل عليهم في تقديم الأوراق والطلبات وفى صرف المعاشات الخاصة بهم.

وأضاف وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، أن طلبه يأتي في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بذوى الاحتياجات الخاصة ودعمهم وتوفير السبل اللازمة لدعمهم ومساندتهم وتوفير حياة كريمة لهم، لافتا إلى أن الاقتراح برغبة أحيل للجنة الاقتراحات والشكاوى سوف يناقش الأسبوع المقبل في اللجنة، بحضور الجهات الحكومية المعنية.

وفي نفس السياق قال وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات إنه يثمن أي خطوة سواء من الحكومة او البرلمان للتسهيل على ذوي الإعاقة في المحافظات المختلفة وإنشاء مكاتب خاصة لهم للحصول علي المعاشات، مؤكدًا أن هذا أمر محمود.

وناشد وليد فاروق، في تصريح لـ"صدى البلد " الدولة أن تزيد من المكاتب والماكينات التي تسهل للمواطن العادي والمسنين منهم الحصول علي معاشه بسهولة ويسر وان يتعامل كافة المواطنين دون تمييز، مضيفا: "نحن نتمني أن يندمج المعاق مع مجتمعه بشكل أيسر".

وطالب وليد فاروق بإنشاء مكاتب أخرى لتقديم خدمات غير صرف المعاش وتسمي مكاتب خدمة ذوي القدرات الخاصة لتقدم لهم الوظائف والإرشادات الخاصة بالتخفيضات علي وسائل المواصلات والحصول علي منتجات مخفضة للمساعدة في الحياة المعيشية.