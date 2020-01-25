وفاة مصرية بالكويت بعد معاناة 4 أعوام .. تفاصيل

تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص العزاء للجالية المصرية بالكويت، في وفاة السيدة "مكرم محمد النبراوي"، المقيمة بدولة الكويت الشقيقة والتي وافتها المنية عن عمر 85 عاما.





كما تتقدم السفيرة نبيلة مكرم بالشكر والتقدير للسلطات الكويتية لرعايتهم السيدة المصرية المسنة "مكرم محمد النبراوي" وتلقيها العلاج لمدة أربعة سنوات بمستشفى مبارك، إلى أن توفيت بعد صراع مع المرض، كما تتحمل السلطات الكويتية أيضا تكاليف الجنازة، مشيدة في هذا الصدد بالروح التي تجمع المصريين وأهل الكويت والتي تتجلى في المواقف الإنسانية.





يذكر أن السيدة "مكرم محمد النبراوي" سيدة مصرية الجنسية وافتها المنية عن عمر 85 عاما دخلت مستشفى مبارك منذ 4 سنوات، مقيمة بمفردها بدولة الكويت الشقيقة منذ عام 1960 .