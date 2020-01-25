القاهرة كابول يجمع كبار النجوم في رمضان المقبل

يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة تصوير مسلسل "القاهرة كابول" والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.

ويقوم حاليًا المخرج حسام على وضع التجهيزات الاخيرة قبل البدء فى التصوير.





ويشهد العمل مشاركة عدد من الفنانين حيث يعتمد بشكل كبير على البطولة الجماعية منهم طارق لطفى وخالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وتأليف عبد الرحيم كمال واخراج حسام على.



