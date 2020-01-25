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فن

القاهرة كابول يجمع كبار النجوم في رمضان المقبل

السبت 25/يناير/2020 - 09:11 م
مسلسل القاهرة كابول
مسلسل القاهرة كابول
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أحمد إبراهيم
يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة تصوير مسلسل "القاهرة كابول" والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.  
ويقوم حاليًا المخرج حسام على وضع التجهيزات الاخيرة قبل البدء فى التصوير.  

ويشهد العمل مشاركة عدد من الفنانين حيث يعتمد بشكل كبير على البطولة الجماعية منهم طارق لطفى وخالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وتأليف عبد الرحيم كمال واخراج حسام على. 

يذكر أن "القاهرة كابول" يشهد عودة خالد الصاوى للدراما، بعد أن قدم آخر أعماله مسلسل "هى ودافنشى" مع النجمة ليلى علوى عام 2016، بينما قدم طارق لطفى آخر أعماله مسلسل "بين عالمين" عام 2018، وشارك فى بطولته هشام سليم ولقاء الخميسى، وإخراج أحمد مدحت.
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