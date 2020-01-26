التخطيط: إشادة مؤسسات التمويل الدولية بالإصلاح الاقتصادي يعطينا ثقلا

قالت الدكتورة هالة السعيد؛ وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إشادة مؤسسات التمويل الدولي بمنجزات الاصلاح الاقتصادي؛ يعكس نجاح الحكومة في عملها ويعطيها مزيدا من الثقل.

أضافت " السعيد" على هامش إطلاق تقرير " مكانة مصر في مؤشر التنافسية العالمي للعام الماضي" أن خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة خلال السنوات السابقة ساعدت في تحقيق تقدم ملموس لأهداف التنمية المستدامة وهو ما انعكس علي ترتيب مصر في مؤشر تدريب الموظفين بواقع 30 مركزا ليصبح 75 من إجمالي تصنيف 105 دولة في 2019.

أوضحت أن التقرير تضمن تحسن ترتيب مصر في مؤشر سهولة العثور على العمالة المهارة ليصبح في المركز الـ87 .