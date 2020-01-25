بعد فشل انتقال فرجاني ساسي .. الشباب السعودي يوقع مع بانيجا من إشبيلية

وقعت إدارة نادي الشباب السعودي رسميًا، اليوم السبت، مع الأرجنتيني إيفر بانيجا لاعب إشبيلية، بعقد يمتد حتى ثلاثة مواسم ابتداء من الموسم المقبل.





ولعب الأرجنتيني بانيجا صاحب الـ31 عامًا، مع بوكا جونيورز وفالنسيا وأتلتيكو مدريد وإشبيلية وإنتر ميلان الإيطالي.





وكان النجم التونسي فرجاني ساسي قريبًا من التوقيع مع الشباب خلال الأشهر الماضية، بعقد يصل إلى 2 مليون دولار لكن هذه المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بعد رفض اداراة الزمالك التفريط في اللاعب.





وانضم فرجانى ساسى إلى الزمالك فى الموسم الماضى قادمًا من النصر السعودى وقدم موسمًا رائعًا مع الفريق الأبيض ثم تذبذب مستواه مع الفريق عقب الإصابة التى تعرض لها فى بطولة الكونفدرالية.





ويحتل نادي الشباب حاليًا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 22 نقطة من 15 مباراة خاضها الـ يوث.