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تعليم

الحالة س.. فيلم لطلاب إعلام القاهرة يكشف مشاكل الطب المصري

السبت 25/يناير/2020 - 11:06 م
فريق الفيلم
فريق الفيلم
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خالد محيي الدين

نفذ مجموعة من طلاب كلية الإعلام بـ جامعة القاهرة مشروع تخرجهم بفيلم تحت مسمى "الحالة س" عن قضية استغلال كليات الطب سواء الخاص أو العام للمرضى للتدريب عليهم مقابل أجر رمزي حتى يتم التدريب عليهم لعدة مرات.

 

ويدور الفيلم حول قصة ثلاثه أفراد هم، السمسار الذي يقوم بالتواصل بين الأطباء لمعرفة حاجتهم، والأمراض الذين يرغبون فى التدريب عليها، وبين المرضى المطلوبين من الأطباء، واثنان من المرضى هم سيدة و رجل آخر.

 

وقالت الدكتورة إلهام أبو زيد المشرفة على الفيلم ومعيدة بكلية الإعلام جامعة القاهرة فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن فكرة الفيلم أخذت الكثير من الوقت والبحث حتى وصلنا لقضية تمث المجتمع المصري وتهم حاجتهم حيث إن الأطباء المصريين يجب الإهتمام بهم بشكل أكبر حتى نرتقي بالمهنة ككل.


 ننشر تفاصيل خريطة الأنشطة المقدمة لطلاب جامعة القاهرة خلال إجازة نصف العام

اتحاد آثار القاهرة يتعاون مع متحف محمد علي لتدريب الطلاب بالإجازة


ويكشف المرضى خلال الفيلم عن أسباب دخولهم هذه المهنة ولماذا مستمرون حتى الآن بها، وهل هذه المهنة قد تعرض المرضى للوفاة بسبب كثرة التدريب عليهم والضغط على أماكن المرض، وهل لو أتيحت لهم الفرصة فى أي فرصة عمل أخرى سيتركوها أم سيستمرون.


الحالة س.. فيلم لطلاب إعلام القاهرة يكشف مشاكل الطب المصري
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