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حوادث

أمن المنيا يكثف جهود البحث عن هوية المتهمين بإلقاء طفل حديث الولادة

السبت 25/يناير/2020 - 10:47 م
طفل حديث الولادة
طفل حديث الولادة
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ايمن رياض
تكثف وحدة مباحث مركز المنيا جهودها للكشف عن هوية المتهمين بإلقاء طفل حديث الولادة بمنطقة عزبة بدوي موضوع داخل كيس أسود وهو عار الجسد تمامًا. 

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من الرائد عبد الرحمن شعبان رئيس مباحث مركز المنيا بعثة أهالي مركز المنيا علي طفل حديث الولادة  عند منطقة كيدوان وتبين بالفحص وانتقال الرائد خالد موسي وبسؤال الشهود اكدوا ان سيارة نقل خضرا رقمها ن ص ا 2891 قامت بإلقاء  طفل حديث الولادة عند اول عزبة بدوي وفرت هاربة. 

تم إيداع الطفل بمستشفى سوزان مبارك القديمة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.
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