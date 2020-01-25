التعادل السلبي ينهي لقاء العدالة والاتحاد بالدوري السعودي

فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة ، التعادل السلبي على مضيفه الاتحاد بدون أهداف، في ختام مباريات الجولة 15 من عمر الدوري السعودي.

وتبادل الفريقان السيطرة على اللقاء، حيث أهدر الاتحاد العديد من الفرص السهلة أمام مرمى العدالة.

وأهدر أندريا فرصة التقدم لنادي العدالة في الشوط الثاني، قبل أن تصطدم الكرة في القائم الأيسر لحارس الاتحاد جروهي.

وشهدت المباراة مشاركة أنيس البدري و برونو أوفيني صفقات العميد الجديدة، لكن لم يتمكن الفريق من تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر بدوري المحترفين، كما ارتفع رصيد العدالة إلى النقطة العاشرة في المركز الخامس عشر.