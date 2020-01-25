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فن

محمد إمام يوجه رسالة لـ حسن حسني وصلاح عبدالله.. شاهد

السبت 25/يناير/2020 - 11:39 م
صلاح عبدالله و محمد
صلاح عبدالله و محمد امام و حسن حسنى
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سيد احمد
نشر الفنان محمد امام صورة له مع الفنان حسن حسنى والفنان صلاح عبدالله من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".


وعلق محمد امام قائلا: "من الصور الحلوه اللي الواحد اتصورها ❤️❤️ مع العملاقين عم #حسن_حسني وعم #صلاح_عبدالله .. كان شرف ليا اني اشتغلت معاهم هما الاتنين في اكتر من عمل.. ربنا يخليهم لينا#عيد_ميلاد_ابابهلول".

وأعرب الفنان محمد إمام عن سعادته بطرح فيلم لص بغداد فى موسم منتصف العام، وقال فى تصريحات لـ«صدى البلد» "أتمنى أن يحقق الفيلم النجاح المرجو منه".

وأشار إلى أن الفيلم بمقاييس عالمية، ومختلف، والأكشن المقدم من خلاله؛ جديد على السينما، وجرى الاستعانة بأفضل خبراء الأكشن فى العالم.
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