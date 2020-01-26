دعاء الستر.. تعرف على 10 أسباب تجعلك مستحقا له في الدنيا والآخرة

دعاء الستر.. إن العبد مع قوة إيمانه فهو أحوج ما يكون إلى دعاء الستر من الله - عز وجل- في الدنيا والآخرة، وذلك لأنه خلق ضعيفا عجولا تغلبه الطباع وتستهويه الشهوات وتنتابه الغفلة؛ لذا على المؤمن أن يحرص على دعائه - سبحانه وتعالى- بدعاء الستر للفوز بسعادة الدارين الآخرة والأولى.

دعاء الستر

1- «ربنا السر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، الخلق خلقك، والعبد عبدك؛ أنت الله الرءوف الرحيم، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، كل حق هو لك، وبحق السائلين عليك، أن تقبلني من عبادك الصالحين، وأن تجيرني من النار برحمتك».

2- «اللهم إني أعوذ بك من ملمات نوازل البلاء وأهوال عظائم الضراء فأعذني رب من صرعة البأساء واحجبني عن سطوات البلاء ونجني من مفاجآت النقم واحرسني من زوال النعم ومن زلل القدم واجعلني اللهم ربي في حمى عزك وحياك حرزك من مباغتة الدوائر».

3- «اللهم ربي وأرض البلاء فاخسفها وجبال السوء فانسفها وكُرب الدهر فا كشفها وعوائق الأمور فاصرفه وأوردنا حياض السلامة واحملني على مطايا الكرامة واصحبني إقالة العثرة واشملنا ستر العورة وجد عليّ ربي بآلائك وكشف بلائك ودفع ضّرائك وادفع عني كلاكل عذابك واصرف عني أليم عقابك وأعذني من بوائق الدهور وأنقذني من سوء عواقب الامور واحرسني من جميع المحذور واصدع صفاة البلاء عن أمري واحلل يده مدى عمري إنك الرب المجيد المبدىء المعيد الفعال لما يريد».

4- « اللهم استرنا بسترك الجميل، ولا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة اللهم أعلِ بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم أسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض ويوم العرض عليك».

دعاء الستر

5- « اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي» .

6- « اللهم ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين، واكشف عني ما نزل بي من ضر وشر كل ما أردت من الأمور، وخلصني خلاصا جميلا يا رب العالمين».

7- « لا اله الا الله قبل كل شيء، ولا اله الا الله بعد كل شيء، ولا اله الا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء».

8- «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله».

دعاء الستر

9- «لا اله الا الله العظيم الحليم، لااله الا الله رب العرش العظيم، لااله الا الله رب السموات السبع ورب الأرضين، ورب العرش الكريم».

10-« اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغى، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا تهلك كل شيء هالك ألا وجهك، لن تطاع ألا بأذنك، ولن تعصى ألا بعلمك، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وأقرب حفيظ، حولت دون الثغور، وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار، ونسخت الآجال ، القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، أنت الله الرءوف الرحيم، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، كل حق هو لك، وبحق السائلين عليك، أن تقبلني العشية، وأن تجيرني من النار برحمتك».

11- «اللهم اني أعوذ بك من ملمات نوازل البلاء وأهوال عظائم الضراء فأعذني ربي من صرعة البأساء واحجبني عن سطوات البلاء ونجني من مفاجأت النقم واحرسني من زوال النعم ومن زلل القدم واجعلني اللهم ربي في حمى عزك وحياط حرزك من مباغتة الدوائر».

12- «اللهم وقد أصبحت يومى هذا لا ثقة لي ولا رجاء ولا لجأ ولا مفزع ولا منجا غير من توسلت بهم إليك، متقربا إلى رسولك محمد - صلى الله عليه وآله - اللهم ولكل متوسل ثواب، ولكل ذي شفاعة حق، فأسألك بمن جعلته إليك سببي، وقدمته أمام طلبتي أن تعرفني بركة يومي هذا، وشهري هذا، وعامي هذا».

13- «اللهم لا تخيبني بهم من نائلك، ولا تقطع رجائي من رحمتك، ولا تؤيسني من روحك، ولا تبتليني بانغلاق أبواب الأرزاق، وسداد مسالكها وارتجاج مذاهبها وافتح لي من لدنك فتحا يسيرا، واجعل لي من كل ضنك مخرجا وإلى كل سعة منهجا إنك أرحم الراحمين، وصلى الله عليه محمد وآله الطيبين الطاهرين آمين رب العالمين».

أسباب الستر في الدنيا والآخرة

1- يجب على المسلم أن يستر على أخيه المسلم، فمن ستر مسلما فى الدنيا ستره الله يوم القيامة، ومن الستر تغطية المسلم لعيوب أخيه، بمعنى ألا يظهر قبيحة للناس، ومن الستر أيضا آلا تنعت المرأة امرأة أخرى لزوجها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم-: « يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته».





2-الصدقة ستر في الدنيا والآخرة: وهي أحد العبادات الهامة التي يتقرب بها العبد إلى ربه الكريم، كما أنها سبب من أسباب الستر؛ فتحط الخطايا والذنوب عن المسلم وتطفئ غضب المولى - عز وجل- ، لذلك يجب على كل مسلم التصدق ولو بالقليل حتى وإن كانت كلمة طيبة، فالكلمة الطيبة صدقة كما أخبرنا الرسول الكريم.





3- حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وعدم اليأس من رحمته، فالخير أن يحسن العبد ظنه بربه الكريم ويحسن الظن بأنه يستره في الدنيا والآخرة، وكما قال المولى في الحديث القدسي «أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر».





4- عدم التسميع بالفواحش، فلا يجوز إشاعة الفاحشة بين المؤمنين، وعلى هذا فإن الشخص الذي يقوم بنشر أخبار المعاصي سينال وزر وذنب كبير كل من يقع فيها بسببه حتى وإن لم يقع هو في تلك المعصية.





5- ستر المسلم عند تغسيله، حيث قال النبي الكريم في حديثه الشريف: «من غسل ميتًا فستره، ستره الله من الذنوب ومن كفنه، كساه الله من السندس».





6- الاستغفار والإكثار من العبادات والأعمال الصالحة مع تجديد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.





7- تأدية حق الله في المال، فهذا من عظيم أسباب الفوز بستر الله في الدنيا والآخرة.





8- كظم الغيظ والغضب، حيث قال الرسول في حديثه الشريف: «ومن كف غضبه ستر الله عورته».





9- غض البصر





10- عدم إفشاء أسرار الزوجين.





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