المجد يشعل موقعة السعودية وكوريا الجنوبية في نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما

يسعى منتخب السعودية لكتابة المجد الآسيوي، عندما يواجه كوريا الجنوبية، اليوم، الأحد، في نهائي كأس آسيا، تحت 23 عامًا، على ملعب "رامانجالا" بالعاصمة التايلاندية "بانكوك".





موعد مباراة كوريا الجنوبية ضد السعودية في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا والقنوات الناقلة





تنطلق صافر اللقاء بين منتخبا كوريا الجنوبية والسعودية في تمام الثانية والنصف ظهرًا، وتُنقل المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس 10، والكأس 3.





وتأهل المنتخب السعودي، للمباراة النهائية بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الأوزبكستاني بنتيجة 1-0، بينما صعد منتخب كوريا الجنوبية بعد تغلبه على أستراليا في نصف النهائي.





وضمن منتخبا السعودية وكوريا الجنوبية، مقعدا في أولمبياد طوكيو 2020، بوصولهما للمباراة النهائية.





ويعد المنتخب السعودي، هو ثاني منتخب عربي يتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد منتخب مصر بطل أمم إفريقيا 2019.

وسيكون المنتخب السعودي أمام تحدٍ كبير في النهائي الثاني له خلال الـ4 نسخ، حيث حصد لقب الوصيف في النسخة الأولى، بعدما خسر أمام العراق، وفشل في تخطي دور المجموعات، في النسختين الماضيتين.



