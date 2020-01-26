وزارة الزراعة: خطة جديدة للتعامل مع المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه.. فيديو

قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن الوزارة تتعامل مع ملف المياه من خلال ثقافة الندرة وليس الوفرة، لافتًا إلى أنه تم وضع آلية جديدة للتعامل مع المحاصيل الشرهة لاستهلاك للمياه.





وأضاف الدكتور عباس الشناوى، خلال لقاء خاص ببرنامج " صباح الخير يا مصر"، أن هناك تشريعات وطرق ري مختلفة يتم اتباعها لترشيد استخدام المياه، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل بحرص شديد مع المياه وتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه.





وتابع الدكتور عباس الشناوى، أن العام الماضى 2019 شهد تغييرا كبيرا فى تغيير مواد القانون سواء قانون الزراعة أو قانون الرى والموارد المائية، مؤكدًا أنه تم تغيير بعض المواد فى القانون لكى يتم التنسيق بين وزارتى الزراعة والرى لوضع آلية للتعامل مع المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه.





وأوضح أن التعاون والتنسيق بين الوزارتين يعمل على الحفاظ على المياه فى مصر، بداية من استقبالها من السد العالى وحتى وصولها لترع المزارع.





وعقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والرى اجتماعها رقم 22 برئاسة كل من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري لبحث الأمور المتعلقة بالزراعة والرى بحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين.











