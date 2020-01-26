AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزارة الزراعة: خطة جديدة للتعامل مع المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه.. فيديو

الأحد 26/يناير/2020 - 11:16 ص
الزراعة
الزراعة
Advertisements
آيات أحمد

قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن  الوزارة تتعامل مع ملف المياه من خلال ثقافة الندرة وليس الوفرة، لافتًا إلى أنه تم وضع آلية جديدة للتعامل مع المحاصيل الشرهة لاستهلاك للمياه.


وأضاف الدكتور عباس الشناوى، خلال لقاء خاص ببرنامج " صباح الخير يا مصر"، أن هناك تشريعات وطرق ري مختلفة يتم اتباعها لترشيد استخدام المياه، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل بحرص شديد مع المياه وتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه.


وتابع الدكتور عباس الشناوى، أن العام الماضى 2019 شهد تغييرا كبيرا فى تغيير مواد القانون سواء قانون الزراعة أو قانون الرى والموارد المائية، مؤكدًا أنه تم تغيير بعض المواد فى القانون لكى يتم التنسيق بين وزارتى الزراعة والرى لوضع آلية للتعامل مع المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه.


وأوضح أن التعاون والتنسيق بين الوزارتين يعمل على الحفاظ على المياه فى مصر، بداية من استقبالها من السد العالى وحتى وصولها لترع المزارع.


وعقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والرى اجتماعها رقم 22 برئاسة كل من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري لبحث الأمور المتعلقة بالزراعة والرى بحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين.


 



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عن الخسارة.. رسالة من رامي رضوان إلى جمهوره

سمير فرج: السيسي أعاد العلاقات مع القارة على نهج الزعيم جمال عبد الناصر

خبير: الدولة توفر 13 مليار جنيه لتأمين غير القادرين صحيًا..فيديو

اتحاد الصناعات: حققنا الاكتفاء الذاتي من الغاز ولدينا احتياطي آمن منه.. فيديو

مدير مشروع الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية: نسبة التنفيذ 90%..فيديو

شاهد.. آخر التطورات بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 26 -1 - 2020.. فيديو

اعتمد عليه الفراعنة.. عالج هشاشة العظام بملعقة من هذا الخليط

مجدي عبدالغني: محمد صلاح أفضل من الخطيب.. واتعلمت من بيبو ألعب بـ بطن رجلي.. فيديو

بعد الولايات المتحدة .. روسيا تتخذ قرارا بشأن كورونا.. والسفارة: الصين لا ترد

الجمبرى بـ 380 جنيها للكيلو.. أسعار الأسماك اليوم الأحد 26-1-2020

تحت الصفر.. تدني درجات الحرارة بالسعودية.. وخبراء ينصحون المواطنين

AdvertisementS

الكاف يزف بشرى سارة لـ النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي

بعد وفاة 56 شخصا.. الصين تطور لقاحا مضادا لفيروس كورونا الجديد

رغم ظهور التعب والإرهاق.. تركي آل الشيخ يطمئن متابعيه على صحته

أسعار تويوتا toyota في مصر اليوم بعد آخر تخفيض .. صور

أهم الأخبار.. قرار عاجل من أمريكا بسبب الكورونا.. تطورات الحالة الصحية لـ نادية لطفي.. والزمالك يعاقب شيكابالا

شاهد.. مفاجأة ابنة ماجد المصري وسر خوفها من والدها

من داخل الصين .. الولايات المتحدة تتخذ قرارا عاجلا بشأن فيروس كورونا

شبورة وانخفاض درجات الحرارة .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

بعد مشاهير هوليوود .. رشدي أباظة وفنانو زمان يشاركون في تحدي دوللي الجديد

أخبار الرياضة ليلا.. احتمالات تأهل الأهلي لربع نهائي أبطال إفريقيا.. الزمالك يعاقب شيكابالا.. يد مصر تقترب من طوكيو

شفاء أول حالة مصابة بـ فيروس كورونا الغامض

يظهر بالصين ويقتل 33 مليوناً.. بيل جيتس يتنبأ بـ فيروس كورونا الجديد قبل 6 سنوات.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيضات السيارات.. أسعار شيري chery اليوم في مصر بعد آخر تخفيض.. صور

وفرة المياه وسهولة المواصلات .. حكاية أقدم مركز بوليس فى مصر بمدينة نويبع .. صور

أسعار تويوتا toyota في مصر اليوم بعد آخر تخفيض .. صور