AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

انتشال جثة طفلة غرقت بترعة إحدى القرى بالبحيرة

الأحد 26/يناير/2020 - 01:58 م
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
Advertisements
جمالات الدمنهوري

تمكن رجال الإنقاذ النهرى بالبحيرة، من انتشال جثة طفلة مجهولة الهوية من ترعة قرية باغوض التابعة مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.


اقرأ أيضًا| أحمد موسى: صدى البلد يكشف أفعال الجاسوس مرسي بتعديل قانون لحماية ميليشياته


تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة أبو المطامير يفيد بعثور الأهالى على جثة طفلة 3 سنوات مجهولة الهوية بترعة، وعلى الفور انتقل المقدم بهاء الكردى رئيس وحدة الحماية المدنية.


وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى أبو المطامير المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم لمباشرة التحقيق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العثور على جثة مسن متوفى بمنزله منذ 4 أيام بقرية زرارة بالبحيرة

مصرع طفل غرقا بحادث انقلاب جرار بترعة التفتيش في أبو المطامير

جهود مكثفة لمباحث البحيرة لكشف غموض العثور على جثة سيدة داخل جوال بوادي النطرون

مصرع طفل فى حادث تصادم بأبو المطامير

العثور على جثة عجوز طافية بترعة شمال التحرير في البحيرة

مصرع طفل غرقا بترعة قرية الحداد بمركز حوش عيسى

ترشيحاتنا

الأسلحة الفتاكة.. فايلر يستقر على تشكيل الأهلى فى مواجهة النجم الساحلي

بعد إغراق السوق بالخشب التركي.. صناعة النواب تطالب بإلغاء اتفاقية التجارة الحُرة مع تركيا

مرضى كورونا يصارعون الموت داخل مستشفى فى ووهان الصينية.. شاهد

فيديوجراف| لعنة الإيقاف تطارد شيكابالا بسبب آدم

مش فارق معاها.. ريهانا تتألق في عشاء جرامي بعد انفصالها عن السعودي حسن جميل

إعلامية تهاجم إيهاب توفيق بسبب حفله عقب أيام قليلة من وفاة والده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 أسباب وراء ظهور الكيس الدهني بالعين

بعد تفشيه في الصين .. 15 نوع فاكهة ومشروبات تحميك من فيروس كورونا

أسعار شيفروليه chevrolet بعد تراجع الأسعار في مصر.. صور