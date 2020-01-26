انتشال جثة طفلة غرقت بترعة إحدى القرى بالبحيرة

تمكن رجال الإنقاذ النهرى بالبحيرة، من انتشال جثة طفلة مجهولة الهوية من ترعة قرية باغوض التابعة مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة ، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة .





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تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة أبو المطامير يفيد بعثور الأهالى على جثة طفلة 3 سنوات مجهولة الهوية بترعة، وعلى الفور انتقل المقدم بهاء الكردى رئيس وحدة الحماية المدنية.





وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى أبو المطامير المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم لمباشرة التحقيق.

