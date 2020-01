تامر حسني برفقة صامويل إيتو وفيرناندو مورينتس.. لهذا السبب

View this post on Instagram

مع صامويل إتو و فيرناندو مورينتس و صديقي الغالي تامر وجيه خلصنا افتتاح لاليجا المطعم الرسمي للدوري الأسباني و طلعنا على فيلم الفلوس في مول الماظه سيتي سينتر نورتوا الفيلم يا رجاله و نورتوا مصر و مليون مبرووك شكراً لجمهور المول المحترم Photos by @menam_photography