تامر حسني برفقة صامويل إيتو وفيرناندو مورينتس.. لهذا السبب

فاجأ الفنان تامر حسني الجمهور ونشر صورة برفقة كلا من لاعب نادي برشلونة السابق صامويل ايتو واللاعب الإسباني فيرناندو مورينتس علي حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “instgram” لحضور افتتاح مطعم "لا ليجا" الرسمي للدوري الإسباني ومشاهدة أحدث أفلامه "الفلوس" برفقتهم.





وعلق تامر حسني علي الصورة قائلا:"مع صامويل اتو وفيرناندو مورينتس وصديق الغالي تامر وجيه خلصنا افتتاح لا ليجا المطعم الرسمي للدوري الاسباني وطلعنا علي فيلم الفلوس في مول الماظة سيتي سنتر نورتو الفيلم يا رجالة ونورتو مصر ومليون مبروك وشكرا لجمهور المول المحترم".





ومن ناحية أخرى حققت أغنية "حلو المكان" لـ تامر حسني 44 مليونا و987 ألفا، مقتربة من 45 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على "يوتيوب" في 20 ديسمبر الماضي.









أغنية "حلو المكان" لـ تامر حسني، من فيلمه الجديد "الفلوس"، الذي تم عرضه بالسينما، 25 من ديسمبر، ضمن موسم رأس السنة.









وتقول كلمات الأغنية: "حلو المكان .. يا صحاب زمان .. جينا الليلادي هنسهر فيه ونغني كمان .. متجمعين ومنورين .. وحشاني فعلًا قعدتنا ولمة زمان .. هنقضي يوم .. ضحك وهزار ..ودماغنا رايقة ولسة شباب محناش كبار.. ومتدفعوش .. عندي الحساب .. وهنمشي اول ما يقولوا طلع النهار عايزين نولع الدنيا .. والليلة نفرح كلنا .. مش طالبة حزن ولا ثانية .. ولا هم يدخل وسطنا".





أغنية "حلو المكان" كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو، وميكساچ عبد الرحمن شوقي، وماستر أمير محروس.



