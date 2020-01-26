السفير البريطاني بمصر: زيادة الاستثمار في إفريقيا أولوية هامة لنا.. فيديو

أكد السفير جيفري آدامز السفير البريطاني بمصر أن الدكتور مجدي يعقوب مثال رائع لطبيب مصري موهوب في المملكة المتحدة ويقوم بالعمل في مصر وبريطانيا وكلتا البلدين استفادوا منه.





وأوضح السفير البريطاني خلال لقائه مع فضائية mbc مصر أن التعاون في قطاع التعليم بين بريطانيا ومصر من أهم أو لوياتنا وكل عام نحتفل بشراكتنا المتميزة في تبادل الطلاب والأساتذة، لافتا إلى سعادته بالاحتفال بخريجي المملكة المتحدة في عام 2020 بمشاركة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والبروفيسور مجدي يعقوب البطل في بريطانيا ومصر.



