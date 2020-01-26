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السفير البريطاني بمصر: زيادة الاستثمار في إفريقيا أولوية هامة لنا.. فيديو

الأحد 26/يناير/2020 - 02:35 م
السفير جيفري آدامز
السفير جيفري آدامز السفير البريطاني بمصر
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ياسمين سامي
أكد السفير جيفري آدامز السفير البريطاني بمصر أن الدكتور مجدي يعقوب مثال رائع لطبيب مصري موهوب في المملكة المتحدة ويقوم بالعمل في مصر وبريطانيا وكلتا البلدين استفادوا منه.  

وأوضح السفير البريطاني خلال لقائه مع فضائية mbc مصر أن التعاون في قطاع التعليم بين بريطانيا ومصر من أهم أولوياتنا وكل عام نحتفل بشراكتنا المتميزة في تبادل الطلاب والأساتذة، لافتا إلى سعادته بالاحتفال بخريجي المملكة المتحدة في عام 2020  بمشاركة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والبروفيسور مجدي يعقوب البطل في بريطانيا ومصر. 

وقال السفير البريطاني: إن زيادة الاستثمار في إفريقيا أولوية هامة لنا، وفي قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية حضر عدد من الوفود رفيع المستوى وما يقرب من 2000 من رجال الأعمال ورؤساء الدول لتعزيز الاستثمار في إفريقيا.
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