القباج للعاملين بمديرية تضامن القليوبية: أوصيكم خيرًا بالمواطنين والفقراء

تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مديرية التضامن ببنها، في ختام زيارتها لمحافظة القليوبية؛ وعقدت اجتماعا موسعا مع العاملين بالمديرية بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واستقبلها العاملون بالزغاريد.





وأعربت القباج عن سعادتها بالتواجد داخل مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، ولقاء العاملين بها.





وخلال اللقاء قالت القباج: اعلم أن هناك صعوبات تواجهكم واعرف أن هناك تحديات، ولكن هذا لا يجب ان يمنعنا من تقديم خدمة بجودة عالية واوصيكم بحسن معاملة المواطنين وخصوصا الفقراء منهم.





وشددت الوزيرة علي ضرورة وجود آليات لتحسين التواصل بين الديوان العام للوزارة والمديريات علي مستوى الجمهورية وإيجاد منصات للتواصل لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم وشكواهم.





وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد عملا أكبر على الارض، وتحتاج اقترابا أكثر من المواطنين وتركيزا أعلى في مجال الرعاية الاجتماعية كي تتكامل مع مجال الحماية التي أولته الوزارة اهتمامًا كبيرًا.





وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد تطويرا لموارد بالتعاون مع القطاع الخاص والهيئات الدولية، واستغلال موارد الوزارة نفسها من خلال حسن استغلال الأصول التي تمتلكها الوزاره في محافظات الجمهورية والموارد البشرية المميزة للوزارة،و أنه سيتم ميكنة كل خدمات الوزارة وتطوير بيئة العمل في المديريات لتوفير ظروف عمل جيدة وزيادة الإنتاجية.





وأعلنت أنه سيتم التركيز أيضا على التمكين الاقتصادي والتنقية والنظر للتظلمات لقبول عدد أكبر من الأسر، والتأكد من ان الدعم يصل للأكثر احتياجا، لافتة إلى أهمية التمكين الاقتصادي وخاصة لمن لم يحصل على الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة أو الخارجين منه، عن طريق إيجاد فرصة عمل أو نقل أصول إنتاجية أو إقراض متناهي الصغر.





وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعطي أولوية كبيرة للاشخاص لذوي الإعاقة وواجب علينا تقديم أفضل الخدمات إليهم، معلنة عزمها إنشاء مركزًا للتأهيل بكافة خدماته لكل أنواع الإعاقات بمحافظة القليوبيه،





وفيما يخص الجميعات الأهلية، أكدت القباج أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة للجمعيات الاهلية بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون الذي صدر في ٢٠١٩، وسيتم تطوير آليات عملها لزيادة التقارب بين الوزارة والجمعيات.





وأشارت إلى أن جولتها بمحافظة القليوبية اليوم شهدت زيارة ٣ مؤسسات؛ الأولى مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر وهو أول مركز في جمهورية مصر العربية للسيدات ضحايا الاتجار بالبشر، ومركز خدمات المرأة المتكامل ببنها، والمؤسسة الاجتماعية للبنين.





من جانبه، قال اللواء عبد الحميد الهجان: إن زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي للقليوبية تأتي في ضوء اهتمام الدولة بالمحافظات ومدى التعاون بين الوزارة والمحافظة؛ حيث إن وزارة التضامن الاجتماعي لها دور مهم في تنفيذ سياسة الدولة في السنوات الاخيرة.





وأضاف أن زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي للمحافظة شهدت زيارة مركز الإتجار في البشر أول مركز في الجمهورية، كما تفقدنا مركز خدمات المرأة وهو يقدم خدمات مبهرة للفتيات والمغتربات، كما تم زيارة دار الإيواء للبنين بما يقدمه من خدمات مميزة.



