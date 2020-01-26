تامر حبيب فى ذكرى ميلاد سعاد حسني: كل سنة وانتي في حتة لوحدك

احتفي الكاتب والسيناريست تامر حبيب بذكرى ميلاد الفنانة سعاد ونشر عبر صفحته الرسمية على " إنستجرام" مجموعة من الصور للسندريلا.

علق "تامر" على الصور وكتب: "كل سنة وانتي في حتة لوحدك ولا عمر هيبقى فيها حد غيرك يا أحلى من أحلى سندريلا".

وتابع: "هاتكلم عنك وعن عشقي ليكي، وعن حكايتنا سوا يوم التلات الساعة ٧ مساءً على راديو أنيرجي احتفالًا بعيد ميلادك".

يذكر أن السندريلا توفيت في ظروف غامضة بلندن، في 21 يونيو 2001، تاركة وراءها تاريخًا طويلًا لا يمكن نسيانه، وحتي الآن هناك جدل حول وفاتها هل كان انتحارا أم وفاة طبيعية.



