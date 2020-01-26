بتكلفة 21 مليون جنيه استرليني.. كل ما تريد معرفته عن قصر هاري وزوجته ميجان في كندا

بعد أن أعلن الأمير هاري وزوجته ميجان تنحيهما عن واجباتهما الملكية، والعيش بعيدا عن العائلة، اتجه الزوجان نحو كندا رفقة ابنهما الرضيع " ارتشي" للعيش بمفردهم في قصر جديد، بعيدا عن أعباء الحياة الملكية، وتقاليدها المفروضة عليهم.





كيف يبدو القصر الجديد؟





حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يقع القصر بجانب الشاطئ غرب "فانكوفر" علي صف من القصور الفخمة المسماة "الأميال الذهبية" ونوافذها كاملة الطول توفر مناظر بانورامية للمحيط.





تبلغ مساحته 6900 قدم مربع، كما يضم 6 غرف نوم و 5 حمامات عبر 4 طوابق، بالإضافة إلى بوابات القصر وأسواره التي تعزز من خصوصية هاري وميجان، بتكلفة 21 مليون جنيه استرليني.





حي الأثرياء





نقلت صحيفة صن البريطانية عن وكيل عقاري قوله، إن القصر الجديد لـ هاري وميجان يقع في كيتسيلانو الفاخر، والمعروف بأنه ملاذ للأثرياء ويوفر الكثير من الاسترخاء والهدوء.





والحي الذي يعيش فيه الزوجان، معروف أن سكانه المحليين يحترمون خصوصيات بعضهم بعضًا ويقدرونها، فضلا عن أنه يجاورهم رجل الأعمال الشهير " ويلسون"، حيث يعيش في قصر مجاور قيمته 38 مليون جنيه إسترليني.





وحسب بي بي سي، بموجب هذا التنحي، سيتخلى هاري أيضا عن مناصبه العسكرية، كما سيعيد المبلغ الذي دُفع من المال العام لتهيئة مقر إقامته، ويبلغ 2.4 مليون جنيه إسترليني، وسيعيش الزوجان في مقرهما الدائم في كندا.





وبالرغم من قرار التنحي الذي فاجأ العائلة الملكية، قالت الملكة إليزابيث الثانية إن حفيدها وزوجته سيحظيان دائما بحبها باعتبارهما من أفراد العائلة.



