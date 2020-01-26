AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ورشة عمل بتعليم البحيرة لتنمية مواهب 186 من الطلاب الموهوبين .. صور

الأحد 26/يناير/2020 - 06:58 م
صدى البلد
Advertisements
جمالات الدمنهوري

عقدت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ورشة عمل لتدريب الطلبة المشاركين في  الملتقى الموسيقى الثانى للموهوبين فى مجال الغناء والعزف والباليه بمشاركة ١٨٦ من الطلاب الموهوبين بنطاق ١٨ إدارة تعليمية.

بعد تفشي كورونا.. إجراءات عاجلة من التعليم لحماية الطلاب والمعلمين

وزير التعليم العالى يواصل نشاطه في واشنطن بلقاء رئيس جامعة معهد نيوجيرسي للتكنولوجيا


ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة الاهتمام بالطلاب الموهوبين وتشجيعهم وتقديم يد العون لهم من اجل الارتقاء بهم ولتنمية تلك المواهب.

وأكد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة خلال حضوره ورشة العمل على اهتمام المديرية بدعم ورعاية الطلاب الموهوبين في شتى المجالات بجميع المدارس والإدارات التعليمية بدائرة المحافظة لصقل مواهبهم وتنميتها. مشيدا بتلك المواهب وطالبهم بصقل وتنمية موهبتهم من خلال التدريب الجيد.

شارك في التدريبات  85 طالبا وطالبة في مجال الغناء و 25 طالبا وطالبة في العزف و 81 طالبا وطالبة في الباليه من جميع  الادارات التعليمية بجميع مراحلها تمهيدا لبدء فعاليات الملتقى الثاني.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدير تعليم القاهرة يستقبل سفيرة الطفولة

التعليم تلزم المديريات بإعادة مسئولي الموهوبين والتعلم الذكي إلى أماكنهم

ترشيحاتنا

الترجي يحطم رقم الأهلي الأسطوري في دوري أبطال أفريقيا

أول تعليق من صلاح محسن بعد رحيله عن الأهلي

مش فارق معاها.. ريهانا تتألق في عشاء جرامي بعد انفصالها عن السعودي حسن جميل

نجم الأهلي السابق: أمر وحيد ينقص فايلر ليتخطى حسن شحاتة

يحسن النظر ويمنع السرطان.. 5 فوائد صحية تجبرك على تناول البصل الأخضر

التنبؤات الجوية يزف بشرى سارة بشأن حالة الطقس.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون جرئ.. شاهد سارة نخلة بـ إطلالة مثيرة

أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل موز باللبن

5 ملايين لايك .. بيونسيه تشعل إنستجرام بهذه الإطلالة