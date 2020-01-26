ورشة عمل بتعليم البحيرة لتنمية مواهب 186 من الطلاب الموهوبين .. صور

عقدت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ورشة عمل لتدريب الطلبة المشاركين في الملتقى الموسيقى الثانى للموهوبين فى مجال الغناء والعزف والباليه بمشاركة ١٨٦ من الطلاب الموهوبين بنطاق ١٨ إدارة تعليمية.

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ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة الاهتمام بالطلاب الموهوبين وتشجيعهم وتقديم يد العون لهم من اجل الارتقاء بهم ولتنمية تلك المواهب.

وأكد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة خلال حضوره ورشة العمل على اهتمام المديرية بدعم ورعاية الطلاب الموهوبين في شتى المجالات بجميع المدارس والإدارات التعليمية بدائرة المحافظة لصقل مواهبهم وتنميتها. مشيدا بتلك المواهب وطالبهم بصقل وتنمية موهبتهم من خلال التدريب الجيد.

شارك في التدريبات 85 طالبا وطالبة في مجال الغناء و 25 طالبا وطالبة في العزف و 81 طالبا وطالبة في الباليه من جميع الادارات التعليمية بجميع مراحلها تمهيدا لبدء فعاليات الملتقى الثاني.

