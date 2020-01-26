120 مليونا.. سعر صادم لـ عقد الإماراتية أحلام الشامسي

حالة كبيرة من الجدل أثارتها الفنانة الخليجية أحلام الشامسي، في أحدث ظهور بإحدى حفلاتها الغنائية، إذ ظهرت خلال الحفل ترتدي مجوهرات باهظة الثمن تعدى سعرها الملايين.





وتبين من إطلالة أحلام الشامسي الأخيرة، أن العقد الذي ارتدته مصنوع من الزمرد الأخضر والماس الأصفر، وبلغ سعره 28 مليون ريال سعودي، أي ما يقرب من 120 مليون جنيهًا مصريًا.





من جهة أخرى، طرحت الفنانة أحلام، أغنيتها الجديدة "أنا مدري عن الناس"، كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبو منذر، ومكساج جاسم محمد.





ومن المقرر طرح العمل خلال الأيام القليلة القادمة عبر مجموعة من القنوات الفضائية والإذاعات العربية.



