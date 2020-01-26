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رياضة

ديربي العاصمة.. التشكيل الرسمي لمباراة روما ولاتسيو بالدوري الإيطالي

الأحد 26/يناير/2020 - 06:59 م
صدى البلد
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أحمد هاني

أعلن بأولو فونسكيا وسيميونى إنزاجى المديران الفنيان لكل من روما الإيطالي ولاتسيو على الترتيب، تشكيل فريقهما في المباراة التي تجمعهما تمام السابعة، مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الإيطالي.


وجاء تشكيل روما كالتالى: 


لوبيز، سبيناتزولا، سمولينج، مانشيني، سانتون، فيريتو، كريستانتي، بلجريني، كلويفرت، أوندير، دجيكو.


فى المقابل جاء تشكيل لاتسيو كالتالي:


ستراكوشا ، لويس فيليبى ، أساربى ، ستيفان رادو ، سناد لوليتش ، لويس ألبيرتو ، لوكاس ليفا ، سافيتش ، لازارى ، كوريا ، إيموبيلي


ويحتل لاتسيو المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة بفارق 7 نقاط عن روما صاحب المركز الرابع.


ويسعى فريق روما بقيادة نجمه البوسيني دجيكو لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتأمين وجوده في المربع الذهبي، والاقتراب خطة من لاتسيو صاحب المركز الثالث.

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